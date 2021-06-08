МВД начало проверку из-за дела, фигуранты которого напали на новосибирских полицейских

ТАСС, 8 июня. Главное управление МВД по Новосибирской области проводит служебную проверку в связи с возможной волокитой по уголовному делу, фигурантами которого стали двое напавших на полицейских. Об этом во вторник сообщила пресс-служба областного ГУ МВД.

"В ходе мониторинга СМИ и сети Интернет выявлена публикация о якобы волоките, допущенной правоохранителями в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по заявлению гражданина о совершении в отношении него противоправных деяний у одного из домов на улице Большевистской в Новосибирске в октябре 2020 года. Начальником ГУ МВД России по Новосибирской области генерал-майором полиции Андреем Кульковым по данному факту назначено проведение служебной проверки", - говорится в сообщении.

В рамках проверки будет дана оценка полноте принятых мер полицейскими в ходе расследования данного уголовного дела.

Ранее официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила журналистам, что в рамках расследования уголовного дела о происшествии в Новосибирской области, где при задержании полицейский случайно выстрелил в голову нарушителю, получены данные о причастности Илькина Исмаилова и Руслана Курбанова, обвиняемых в нападении на сотрудников полиции, к хулиганству и грабежу.

В октябре прошлого года мужчины из-за неправильно припаркованного на газоне автомобиля избили человека и потребовали у него деньги. По данным фактам в феврале 2021 года УМВД по Новосибирской области возбудило дело, но в связи с неустановлением лиц, причастных к преступлению, его расследование было приостановлено несмотря на наличие возможностей для оперативного установления личностей нападавших. По словам Петренко, после того, как СМИ опубликовали видеозапись нападения на полицейских, потерпевший опознал Курбанова как одного из напавших на него. Как сообщила Петренко, сейчас расследование возобновлено, уголовное дело передано в СК. "В рамках уголовного дела будет также дана правовая оценка действиям сотрудников органов внутренних дел, на которых были возложены обязанности по расследованию преступления", - добавила представитель СК.