В Самаре женщину подозревают в убийстве дочери

САМАРА, 8 июня. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении матери, подозреваемой в убийстве дочери в Самаре, сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по Самарской области.

"Советским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии")", - говорится в сообщении

По версии следователей, 8 июня 2021 года местная жительница 1987 года рождения выкинула свою дочь 2018 года рождения с балкона шестого этажа квартиры одного из домов Октябрьского района в Самаре.

Сейчас подозреваемая задержана, решается вопрос об избрании ей меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств.

Прокуратура Октябрьского района Самары также организовала собственную проверку, которая охватит в том числе работу органов профилактики. "По результатам проверки будет решен вопрос о мерах прокурорского реагирования, дана оценка действиям ответственных лиц. Прокуратурой района взят на контроль ход расследования уголовного дела", - сообщили в пресс-службе.

На место происшествия для координации деятельности правоохранительных органов выезжал прокурор Самары Артем Ярыгин.