{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Татарстане пьяный полицейский сбил на автомобиле восьмилетнего мальчика

Врачи отпустили ребенка домой после оказания ему помощи

КАЗАНЬ, 8 июня. /ТАСС/. Сотрудник полиции в состоянии алкогольного опьянения сбил восьмилетнего ребенка на пешеходном переходе. Об этом во вторник журналистам сообщили в пресс-службе МВД по Республике Татарстан.

"По предварительной информации, водитель автомобиля Suzuki Grand Vitara при повороте направо не предоставил преимущество пешеходу, переходящему проезжую часть дороги с самокатом. В результате ДТП пострадал восьмилетний ребенок", - сообщили в МВД региона.

После оказания медпомощи ребенка отпустили домой. Выяснилось, что полицейский был в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту в МВД Татарстана проводится служебная проверка. В ведомстве сообщили, что сотрудника уволят, он понесет наказание по закону. Кроме того, к строгой дисциплинарной ответственности привлекут его руководителей.

Теги
РоссияТатарстан
Расследование крушения Boeing в Донецкой области
Из тела пилота упавшего в Донбассе Boeing извлекли 100 металлических фрагментов
Большая часть состоит из нелегированной стали, отметил судья Хендрик Стейнхёйс
Читать полностью