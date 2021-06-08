В Татарстане пьяный полицейский сбил на автомобиле восьмилетнего мальчика

КАЗАНЬ, 8 июня. /ТАСС/. Сотрудник полиции в состоянии алкогольного опьянения сбил восьмилетнего ребенка на пешеходном переходе. Об этом во вторник журналистам сообщили в пресс-службе МВД по Республике Татарстан.

"По предварительной информации, водитель автомобиля Suzuki Grand Vitara при повороте направо не предоставил преимущество пешеходу, переходящему проезжую часть дороги с самокатом. В результате ДТП пострадал восьмилетний ребенок", - сообщили в МВД региона.

После оказания медпомощи ребенка отпустили домой. Выяснилось, что полицейский был в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту в МВД Татарстана проводится служебная проверка. В ведомстве сообщили, что сотрудника уволят, он понесет наказание по закону. Кроме того, к строгой дисциплинарной ответственности привлекут его руководителей.