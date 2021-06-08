Силовики задержали на Урале вооруженного мужчину, находившегося в федеральном розыске

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Мужчина, находившийся в федеральном розыске после обвинения в незаконном хранении оружия, задержан в Нижнем Тагиле в Свердловской области. Во время задержания он был вооружен снаряженным пистолетом, сообщили в пресс-группе МУ МВД России "Нижнетагильское" во вторник.

"Обвиняемый в незаконном хранении оружия находился в федеральном розыске с 2018 года. Тогда уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ, расследованное в отделе полиции №16 МУ МВД России "Нижнетагильское" по факту хранения обреза, обнаруженного сотрудниками полиции в его частном доме, было направлено для рассмотрения в суд. Обвиняемый, находясь под подпиской о невыезде, скрылся. Благодаря грамотным действиям силовиков 56-летний мужчина был задержан в квартире на улице Энтузиастов. Он прятался в шкафу, вооруженный снаряженным пистолетом", - говорится в сообщении.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции изъяли в квартире двуствольное гладкоствольное охотничье ружье в разборном виде, самодельно изготовленный пистолет, 20 патронов калибра 12 мм и пять патронов 9 мм.

Возбуждено уголовное дело. "По постановлению суда за ранее совершенное преступление мера наказания заменена на арест, обвиняемый помещен в следственный изолятор", - добавили в пресс-группе.