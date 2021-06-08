Экс-глава курганского города получил условный срок за хищение около 1,8 млн рублей

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Экс-глава города Щучье Курганской области Владимир Тамахин получил четыре года лишения свободы условно за хищение и присвоение около 1,8 млн рублей. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе прокуратуры региона.

Ранее ТАСС сообщал о том, что правоохранительные органы подозревают Тамахина в хищении средств из бюджета.

"Щучанский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении бывшего главы города Щучье. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"), ч. 3 ст. 160 УК РФ ("Присвоение"). <…> По результатам рассмотрения уголовного дела подсудимый признан виновным в инкриминируемых преступлениях, ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года", - говорится в сообщении.

Установлено, что с 1 ноября 2016 года по 12 октября 2018-го мужчина на должности главы города Щучье незаконно начислил себе премии, присвоив из бюджета около 800 тыс. рублей. Кроме того, в 2017 году он по предварительному сговору с предпринимателем совершил хищение более 1 млн рублей при заключении фиктивных договоров на оказание услуг администрации города.

Тамахин покинул пост главы города в 2018 году.