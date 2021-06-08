Суд Нижневартовска арестовал водителя машины, въехавшей в автобусную остановку

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 июня. /ТАСС/. Нижневартовский городской суд во вторник заключил под стражу водителя, который 5 июня, по версии полиции, на машине въехал в автобусную остановку, в результате чего один человек погиб, еще один был госпитализирован. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Нижневартовского городского суда.

"Судом фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, по 5 августа 2021 года", - сказал собеседник агентства.

5 июня водитель автомобиля Lada въехал в автобусную остановку, на месте происшествия погибла женщина, а мужчина был госпитализирован. Водитель скрылся с места ДТП, но спустя сутки пришел в отдел полиции.

Во время опроса, согласно видеозаписи, которую предоставили ТАСС в пресс-службе регионального УМВД, мужчина заявил, что за рулем был трезвым, а также признал свою вину в случившемся. Он ранее неоднократно привлекался к уголовной и административной ответственности. Возбуждено дело по ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения"). По данным УМВД, мужчина взял автомобиль у знакомого, не имея водительских прав.