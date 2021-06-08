В МВД сообщили, что подростки в Волжском сами обстреляли друг друга из пневматики

ВОЛГОГРАД, 8 июня. /ТАСС/. Информация о нападении неизвестного на подростков под Волгоградом не подтвердилась, дети стреляли друг в друга и снимали на камеру, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

"Ранее изложенная ими информация о нападении на них неизвестного мужчины с пневматическим оружием не соответствует действительности. Травмы - ранения голени и предплечья - получены подростками в результате намеренных выстрелов, произведенных ими самостоятельно друг в друга из пневматической винтовки. Свои действия они снимали на камеру телефона", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что прокуратурой и СУ СК России по Волгоградской области организована проверка в связи с получением ранений двумя подростками 2005 и 2006 годов рождения в поселке Краснооктябрьский города Волжского. По предварительным данным, неизвестный мужчина произвел выстрелы в несовершеннолетних из травматического оружия. Пострадавшие госпитализированы, врачи под местной анестезией извлекли из их мягких тканей пули, предположительно, от пневматики.

На розыск и задержание "злоумышленника" были ориентированы десятки патрулей и нарядов полиции, на место выезжало руководство городского управления МВД, областного главка, представители правоохранительных структур и надзорных ведомств. Сейчас с несовершеннолетними работают полицейские, устанавливаются мотивы их поступка. Ранее школьники в поле зрения полиции не попадали, на специализированных учетах не состояли. По факту заведомо ложного вызова специализированных служб (ст. 19.3 КоАП РФ) проводится проверка, добавили в пресс-службе ведомства.