{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Петербурге задержали гражданина Казахстана, разыскиваемого в Австрии за мошенничество

По словам источника ТАСС, в Австрии мужчина заочно арестован, он являлся участником преступной организации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Санкт-Петербурге гражданина Казахстана, который находится в международном розыске по запросу Австрии за мошенничество и киберпреступления, сообщил ТАСС источник в силовых структурах города.

"В Адмиралтейском районе города вчера вечером задержали гражданина Казахстана, который находится в международном розыске по запросу Австрии", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в Австрии мужчину разыскивают за участие в преступной организации, мошенничество, тяжкое мошенничество, а также за мошенничество с обработкой данных. В этой же стране он заочно арестован.

Собеседник агентства отметил, что о задержании уже уведомили инициатора розыска в Австрии. Официальным подтверждением данной информации ТАСС пока не располагает.

Теги
АвстрияКазахстанРоссияСанкт-Петербург
В Брянске произошел пожар на мебельном складе
Возгорание локализовано
Читать полностью