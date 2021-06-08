В Петербурге задержали гражданина Казахстана, разыскиваемого в Австрии за мошенничество

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Санкт-Петербурге гражданина Казахстана, который находится в международном розыске по запросу Австрии за мошенничество и киберпреступления, сообщил ТАСС источник в силовых структурах города.

"В Адмиралтейском районе города вчера вечером задержали гражданина Казахстана, который находится в международном розыске по запросу Австрии", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в Австрии мужчину разыскивают за участие в преступной организации, мошенничество, тяжкое мошенничество, а также за мошенничество с обработкой данных. В этой же стране он заочно арестован.

Собеседник агентства отметил, что о задержании уже уведомили инициатора розыска в Австрии. Официальным подтверждением данной информации ТАСС пока не располагает.