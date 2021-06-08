В Кургане произошел пожар в бывшем здании интерната для детей

ТАСС, 8 июня. Пожар произошел в бывшем здании интерната для детей и на территории рядом с ним в Кургане. Пожарные ликвидировали огонь на площади 1 тыс. кв. метров, не допустив распространение огня на жилые дома. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.

"Сообщение о возгорании неэксплуатируемого здания бывшего интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (ул. Карбышева, 52), поступило 8 июня в 13:19 (11:19 мск). <...> Было установлено, что горит сухая растительность, тополиный пух, трава на общей площади 500 кв. метров и кровля заброшенного здания (500 кв. м). <...> В 14:11 (12:11) пожар на общей площади 1 тыс. кв. метров удалось локализовать, в 14:39 - ликвидировать открытое горение", - говорится в сообщении.

Погибших и пострадавших в результате возгорания нет.

Пожару присвоили повышенный ранг вызова №2. В пресс-службе добавили, что возникла угроза расположенным вблизи очага пожара жилым домам и уничтожения основного корпуса неэксплуатируемого здания. Ее ликвидировали благодаря оперативным и профессиональным действиям сотрудников МЧС.

В работе задействовали 45 человек личного состава и 15 единиц техники.