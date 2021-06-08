Экс-главе "Балтстроя" смягчили приговор за хищение при реконструкции резиденции президента

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Первый апелляционный суд общей юрисдикции во вторник смягчил приговор экс-главе "Балтстроя" Дмитрию Сергееву, осужденному на семь лет за растрату при строительстве и реконструкции объектов президентской резиденции в Ново-Огареве. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Любовь Буданцева.

"Суд постановил приговор в отношении Сергеева изменить, срок назначенного наказания в виде лишения свободы снизить до пяти лет. В остальной части решение суда первой инстанции оставить без изменения", - сказала она.

Ранее Мосгорсуд признал Сергеева виновным в создании преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК РФ) и растрате в составе организованной группы в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) при строительстве объектов президентской резиденции в Ново-Огареве. Обвиняемый вину признал. Суд приговорил его к семи годам колонии общего режима, штрафу в 1 млн рублей и лишил его ордена Дружбы.

Сергеев ранее был осужден. В 2017 году суд в Петербурге приговорил его к 4,5 года условно по трем эпизодам мошенничества, связанным с хищением бюджетных средств на реставрацию объектов культурного наследия. В ходе следствия он погасил ущерб Минкультуры в размере 13 млн рублей. Процесс проходил в особом порядке, без исследования доказательств.

Однако после этого приговора Сергеев сразу же был задержан в здании суда, ему предъявили обвинение в растрате средств при реконструкции резиденции президента.