В Брянске произошел пожар на мебельном складе

ТАСС, 8 июня. Пожар на площади около 600 кв. метров произошел днем во вторник на мебельном складе в Бежецком районе Брянска. На данный момент возгорание локализовано. Дальнейшая информация уточняется, сообщили в пресс-службе управления МЧС по Брянской области.

"В 15:00 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Брянской области поступило сообщение о пожаре. <...> По прибытии пожарно-спасательных подразделений к месту вызова было обнаружено, что происходит горение мебельного склада на площади 600 кв. метров", - говорится в сообщении на сайте управления МЧС. Там же отметили, что в работах задействовали шесть ручных и два лафетных пожарных ствола, три звена газодымозащитной службы. В 15:29 пожар локализовали.

"В 16:41 [пожар] ликвидирован. Травмированных нет. Причина пожара устанавливается", - говорится в сообщении.

Мебельный склад расположен на улице Вокзальной в Бежецком районе Брянска.