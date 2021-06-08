В Ленобласти возбудили дело из-за выброшенных вместе с землей останков погибших на войне

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по статье об уничтожении захоронений после того, как в Ленинградской области во время земляных работ были обнаружены останки погибших во время Великой Отечественной войны, однако работы было решено не останавливать, а землю с останками вывезти. Об этом сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 243.4 УК РФ ("Уничтожение либо повреждение воинских захоронений группой лиц")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, сотрудники частной компании проводили земляные работы в поселке Тельмана в Тосненском районе региона и обнаружили костные останки людей, которые указывали на то, что в этом месте находится захоронение советских воинов времен Великой Отечественной войны. Однако, как полагают в СК, работы решили не останавливать, а останки вместе с грунтом вывезли с места работ. "Своими действиями они привели к повреждению и уничтожению утерянных воинских захоронений", - отметили в ведомстве.

Ранее в следственном управлении сообщали, что в мае в поселке Тельмана нашли останки нескольких человек во время земляных работ, которые, по предварительным данным, принадлежали погибшим во время Великой Отечественной войны. На место обнаружения выезжали следователи СК.