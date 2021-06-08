Мошенники от лица главы депздрава Югры просили компании пожертвовать на "Спутник V"

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 июня. /ТАСС/. Письма и звонки в десятки компаний поступили от имени директора департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа Алексея Добровольского с предложением пожертвовать средства на приобретение вакцины "Спутник V". Однако данные обращения были от мошенников.

"Вчера и сегодня на десятки предприятий округа якобы от моего имени поступили письма с предложением пожертвовать средства на приобретение вакцины "Спутник V". Также отмечены десятки звонков руководителям, когда звонящий представляется моим именем и просит денег на покупку вакцины для жителей Югры. Это мошенничество, наглая попытка украсть деньги, воспользовавшись вашим доверием", - сообщил Добровольский в своем аккаунте в Instagram.

По его словам, вакцина поступает в Югру за счет федерального бюджета, ее достаточно во всех медицинских организациях. В настоящее время запас вакцины от коронавируса составляет более 50 тыс. доз. Он добавил, что в ближайший месяц запланирована поставка в округ десятков тысяч доз вакцины.

В пресс-службе управления МВД по Югре ТАСС сообщили, что в настоящее время к ним материалы по данному факту не поступали.

По данным региональных властей, в Югру за все время поступило более 304 тыс. доз вакцины. Привито первым компонентом свыше 245 тыс. человек или 32,2% от общего числа граждан, которые могут сделать прививку. Завершили вакцинацию - более 166 тыс. человек.

Рост заболеваемости в Югре фиксировался с середины сентября 2020 года, достигая на пике более 300 случаев. Снижение началось во второй половине января 2021 года. По данным регионального оперативного штаба, в Югре на 8 июня зарегистрировано 57 938 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 61 за последние сутки. Умерли 800 человек, 56 537 пациентов выздоровели.