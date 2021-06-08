В Томске задержали убийцу двух человек

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Правоохранители задержали в Томске мужчину, его подозревают в убийстве двух человек и хищении их имущества. Об этом ТАСС во вторник сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, в сентябре прошлого года в Новосибирской области подозреваемый убил 67-летнюю женщину и похитил ее имущество. Злоумышленник был объявлен в розыск. "В результате оперативно-разыскных мероприятий оперативниками были обнаружены вещественные доказательства - одежда, в которой, предположительно, злоумышленник совершил преступление, а также приспособления, с помощью которых он проник в квартиру потерпевшей", - сказала Волк.

Помимо этого в Томске произошло преступление при схожих обстоятельствах. Жертвой злоумышленника оказался 60-летний мужчина. После убийства преступник похитил у него сейф с деньгами. При отработке поступившей оперативной информации о том, что разыскиваемый может находиться в Томской области, на место ЧП выехали оперативники ГУ МВД России по Новосибирской области.

"Фигурант был задержан при силовой поддержке бойцов Росгвардии. Им оказался 49-летний житель Новосибирской области, ранее судимый за убийство и разбой. По имеющейся информации, перед совершением преступления он тщательно изучал место, распорядок дня потерпевших, проникал в помещения путем вскрытия пластиковых окон", - добавила представитель МВД.

Возбуждены уголовные дела по статье об убийстве (ст. 105 УК РФ).