В мэрии Воронежа прошли обыски

ВОРОНЕЖ, 8 июня. /ТАСС/. Представители правоохранительных структур провели обыски в администрации Воронежа, в строительном подразделении мэрии. Предположительно, обыски связаны с реконструкцией парка "Орленок", рассказал ТАСС источник в правоохранительных структурах региона.

"В администрации Воронежа прошли оперативные мероприятия. Они проводились в строительном блоке мэрии. Возможно, они связаны с реконструкцией парка "Орленок", - сказал собеседник агентства.

Власти Воронежа летом 2019 года заявили о начале реконструкции парка "Орленок", расположенного в центре города. На реконструкцию было выделено 237,7 млн рублей, завершение всех работ должно планировалось к сентябрю 2020 года. Позже власти Воронежа отложили открытие парка на весну 2021 года, затем сроки сдачи сдвинули на начало лета этого года.

В настоящее время реконструкция парка "Орленок" не завершена.