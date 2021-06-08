Трое осужденных за лжесвидетельство по делу Ефремова обжаловали приговоры

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Осужденные за лжесвидетельство по делу актера Михаила Ефремова о ДТП обжаловали свои приговоры. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Пресненского суда, куда поступила их жалоба.

"В суд поступила жалоба Александра Кобеца, Андрея Гаева и Тевана Бадасяна. Дата заседания в Мосгорсуде по ней станет известна позднее", - сказали в пресс-службе.

В конце апреля суд признал виновным Гаева в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 307 УК РФ (дача заведомо ложных показаний), назначил 1,5 года исправительных работ с удержанием 10% от зарплаты. Аналогичное наказание получил Кобец. Бадасяна суд приговорил к году исправительных работ с удержанием 10% от зарплаты.

Гаев и Кобец утверждали в суде по делу Ефремова, что первыми оказались у машины артиста в момент ДТП и за рулем сидел не Ефремов, а неизвестный молодой человек. Бадасян заявлял в суде, что за два часа до ДТП видел, как в припаркованный у бара джип Ефремова садится какой-то неизвестный ему человек.

По факту дачи ложных показаний было возбуждено дело. При вынесении приговора трем свидетелям защиты суд пришел к выводу, что их показания противоречат собранным по делу доказательствам и являются недостоверными. Специалисты провели портретные и психолого-психиатрические экспертизы, оперативники допросили более 10 свидетелей, изъяли видеозаписи и документы.