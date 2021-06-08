Женщина, подозреваемая в убийстве дочери в Самаре, не состояла на учете

САМАРА, 8 июня. /ТАСС/. Женщина, подозреваемая в том, что выбросила с шестого этажа дочь, не состояла на учете и не имела регистрации в Самарской области, сообщили ТАСС в региональном министерстве социально-демографической и семейной политики.

"Женщина приехала из Ульяновска и жила с дочкой в съемной квартире. На учете не состояла, регистрации в Самарской области у нее не было", - рассказала собеседница агентства.

По версии следователей, 8 июня 2021 года местная жительница 1987 года рождения выкинула свою дочь 2018 года рождения с балкона шестого этажа квартиры одного из домов Октябрьского района в Самаре.

Региональное СУ СК РФ возбудило уголовное дело в отношении матери по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии"). Сейчас женщина задержана, решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Прокуратура Октябрьского района Самары организовала собственную проверку, которая охватит в том числе работу органов профилактики. По результатам проверки будет решен вопрос о мерах прокурорского реагирования, дана оценка действиям ответственных лиц. Прокуратурой района взят на контроль ход расследования уголовного дела.