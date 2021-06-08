В Томске задержали подозреваемого в убийстве охранника при нападении на офис застройщика

ТОМСК, 8 июня. /ТАСС/. Сотрудники УМВД и Росгвардии задержали подозреваемого в разбойном нападении на офис крупнейшего в области застройщика "Томской домостроительной компании" (ТДСК), при котором был убит охранник. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

В минувшую среду мужчина убил охранника во время разбойного нападения на офис ТДСК. Сотрудниками регионального следственного управления СК возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). Позже в ведомстве уточнили, что во время нападения из кассы компании были похищены более 600 тыс. рублей.

"В результате профессиональных действий сотрудников управления уголовного розыска УМВД России по Томской области было установлено лицо, подозреваемое в совершении данного преступления. Им оказался мужчина 1972 года рождения, находящийся в международном розыске по подозрению в совершении убийства в 2020 году в городе Новосибирск. Подозреваемый задержан сотрудниками полиции при силовой поддержке СОБР управления Росгвардии по Томской области", - говорится в сообщении.