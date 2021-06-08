Частный коттедж загорелся в Новой Москве

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Пожар произошел в коттеджном поселке Чистые Пруды в Новой Москве, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
"В поселении Марушкинское в коттеджном поселке Чистые Пруды горит кровля коттеджа на всей площади - 300 кв. м", - сказал собеседник агентства.
Существует угроза распространения огня на соседний дом. На место прибыли значительные силы пожарных и городских служб ЖКХ.
В пресс-службе столичного главка МЧС подтвердили факт пожара. По данным ведомства, горит трехэтажный коттедж по всей площади. Предварительно, пострадавших нет.
В новость были внесены изменения (18:34 мск) — добавлен комментарий МЧС.