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Частный коттедж загорелся в Новой Москве

Площадь возгорания составляет 300 кв. м

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Пожар произошел в коттеджном поселке Чистые Пруды в Новой Москве, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"В поселении Марушкинское в коттеджном поселке Чистые Пруды горит кровля коттеджа на всей площади - 300 кв. м", - сказал собеседник агентства.

Существует угроза распространения огня на соседний дом. На место прибыли значительные силы пожарных и городских служб ЖКХ.

В пресс-службе столичного главка МЧС подтвердили факт пожара. По данным ведомства, горит трехэтажный коттедж по всей площади. Предварительно, пострадавших нет.

В новость были внесены изменения (18:34 мск) — добавлен комментарий МЧС.

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