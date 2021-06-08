В Омске из-за пожара в многоквартирном доме эвакуировали 70 человек

ОМСК, 8 июня. /ТАСС/. Пожар в пятиэтажном многоквартирном доме в Омске стал причиной эвакуации 70 человек. Об этом сообщила во вторник пресс-служба ГУ МЧС по Омской области.

Информация о пострадавших не поступала.

"В 19:06 (16:06 мск) поступило сообщение о пожаре в квартире на пятом этаже пятиэтажного дома по ул. Попова в Советском административном округе Омска. На момент прибытия пожарных горела кровля многоквартирного дома, 70 человек эвакуированы, из них 10 детей", - сообщила пресс-служба.

В ликвидации пожара участвуют 42 спасателя и семь единиц техники. В главке МЧС ТАСС добавили, что площадь возгарания уточняется.