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В Омске из-за пожара в многоквартирном доме эвакуировали 70 человек

В ликвидации возгорания задействовали 42 спасателя

ОМСК, 8 июня. /ТАСС/. Пожар в пятиэтажном многоквартирном доме в Омске стал причиной эвакуации 70 человек. Об этом сообщила во вторник пресс-служба ГУ МЧС по Омской области.

Информация о пострадавших не поступала.

"В 19:06 (16:06 мск) поступило сообщение о пожаре в квартире на пятом этаже пятиэтажного дома по ул. Попова в Советском административном округе Омска. На момент прибытия пожарных горела кровля многоквартирного дома, 70 человек эвакуированы, из них 10 детей", - сообщила пресс-служба.

В ликвидации пожара участвуют 42 спасателя и семь единиц техники. В главке МЧС ТАСС добавили, что площадь возгарания уточняется.

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