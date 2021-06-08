В поселок Хандыга из-за лесного пожара направили дополнительную группировку пожарных

ТАСС, 8 июня. Дополнительную группировку пожарных и спасателей направили в поселок Хандыга в Якутии из-за действующего рядом лесного возгорания, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"Вблизи поселка Хандыга действует природный пожар на ориентировочной площади 150 га. Введен режим ЧС местного значения. В ближайшее время прибудет дополнительная наземная группа пожарных и спасателей", - сказали в пресс-службе.

В настоящее время в борьбе с огнем вблизи поселка задействованы 128 человек и 17 единиц техники. Вокруг населенного пункта ведут расширение минерализованной полосы. Задымление в районе поселка рассеивается, поскольку ветер сменил направление.

Во вторник на территории Якутии действует 32 природных возгорания на площади свыше 13 тыс. га. В МЧС сообщили, что превентивные мероприятия по противопожарной защите населенных пунктов выполнены.