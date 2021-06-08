В Подмосковье задержали банду приезжих, нападавших на частные дома

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали троих приезжих из республик ближнего зарубежья, которые подозреваются в разбойных нападениях на частные дома в Подмосковье. Об этом ТАСС во вторник сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"Следователем следственной части ГСУ ГУ МВД России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 209 УК РФ (бандитизм), в отношении организатора и двоих участников группы, подозреваемых в совершении серии разбойных нападений", - сообщила она.

По словам Петровой, злоумышленники на протяжении нескольких дней с биноклями наблюдали за домами, расположенными на окраинах поселений вблизи лесного массива. В темное время суток они в масках врывались в дома и, угрожая электрошокером или пистолетом, связывали веревками жильцов. Затем подозреваемые похищали деньги и драгоценности, после чего скрывались с места происшествия.

"Было совершено два разбойных нападения на территории городского округа Одинцово и одно в городском округе Домодедово. Общий материальный ущерб составил более 1,5 млн рублей", - сказала Петрова.

Возбуждены уголовные дела по ст. 162 УК РФ (разбой). "В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили и при поддержке бойцов СОБР Росгвардии задержали подозреваемых. Ими оказались трое уроженцев одной из республик ближнего зарубежья, двое из которых ранее судимы", - добавила начальник пресс-службе подмосковного главка полиции.

В ходе обысков по местам фактического проживания задержанных обнаружили и изъяли мобильные телефоны, похищенные ювелирные изделия, часы, а также монтировка, электрошокер и пистолет, которые они использовали при совершении преступлений. В данный момент подозреваемых арестовали.