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Пожар в цехе по производству запчастей в Миассе полностью ликвидирован

Площадь возгорания составила 700 кв. м

ЧЕЛЯБИНСК, 8 июня. /ТАСС/. Пожарные в городе Миассе Челябинской области ликвидировали возгорание в цехе по производству запасных частей на площади 700 кв. м, сообщила журналистам пресс-служба областного ГУ МЧС.

"Пожар был ликвидирован в 21:00 (19:00 мск)", - говорится в сообщении.

Здание цеха загорелось во вторник в переулке Элеваторный, горели кровля и помещения. На месте ЧП были задействованы от МЧС 41 человек, 10 единиц техники. Для бесперебойной подачи воды была проложена магистральная линия, задействован пожарный водоем. Погибших и пострадавших нет.

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