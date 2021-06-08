Власти нашли нарушения в лагере в Ленобласти, из-за ситуации в котором СК возбудил дело

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Администрация Московского района Санкт-Петербурга выявила нарушения в работе лагеря "Мечта" в Ленинградской области, из-за ситуации в котором следователи возбудили уголовное дело. Власти позже примут решение о возможности дальнейшего отдыха детей в этом лагере, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе администрации района.

"В связи с обращениями родителей представители администрации Московского района и ООО "Экспертная компания" выехали 08.06.2021 в детский оздоровительный лагерь "Мечта" для проверки соблюдения условий контракта и сведений, изложенных в обращениях родителей. В ходе проверки выявлены нарушения условий контракта. Сегодня в лагере также надзорными органами Ленинградской области началась проверка. По итогам проверок администрацией района будет принято решение о возможности дальнейшего отдыха детей на базе лагеря "Мечта", - рассказали в пресс-службе.

Ранее издание "Фонтанка" со ссылкой на родителей и их публикации в соцсетях сообщило о том, что в лагере нет вожатых и воспитателей, одного ребенка якобы били головой об стену, а другой ходил по лагерю без одежды. Родители также массово забирают детей из учреждения. СК проводит обыски в коммерческих фирмах, которые организовали отдых детей в этом лагере. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Прокуратура Ленинградской области также организовала проверку в лагере после публикаций о том, что в отношении детей совершаются противоправные действия.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе администрации Московского района, на первую смену выехали 107 детей, проживающих в Московском районе.

На отдых в этот лагерь дети выехали на основании государственного контракта, заключенного администрацией района с ООО "Экспертная компания". Контракт администрация заключила по итогам проведенной конкурсной процедуры. По данным пресс-службы, лагерь "Мечта", путевки в который предоставил подрядчик, входит в Реестр организаций отдыха детей и их оздоровления Ленинградской области, который формируется Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области.

Администрации Московского района были предоставлены все разрешительные документы, выданные Роспотребнадзором и Госпожнадзором Ленинградской области в апреле-мае 2021 года. Согласно документам, надзорными органами в лагере проведена проверка и лагерь готов к приему детей. На основании этого 30 мая дети были вывезены на отдых.