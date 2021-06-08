ДТП произошло у платформы МЦД "Пенягино" после возгорания одной из машин

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Машина загорелась в районе платформы "Пенягино" Московского центрального диаметра (МЦД), после чего столкнулась с еще одним автомобилем. По предварительным данным, в результате два человека пострадали, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Возле МЦД "Пенягино" загорелся автомобиль, после чего совершил столкновение с другой машиной. Предварительно, пострадали двое", - сказал собеседник агентства.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются. "Движение перекрыто по двум полосам", - добавил источник.