Дождь подтопил улицы в Саратове и остановил работу электротранспорта

ТАСС, 8 июня. Движение электротранспорта во вторник оказалось парализовано на отдельных участках в Саратове после сильного ливня, несколько улиц были подтоплены. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой городской администрации.

"Самая сложная обстановка сложилась в Заводском и Кировском районах - зафиксированы серьезные подтопления улиц, имеются случаи падения деревьев, проводилась эвакуация людей из автомобилей", - отмечается в сообщении.

По словам директора "Саратовгорэлектротранса", в настоящее время готовится запуск маршрутов, остановившихся из-за затопления путей. "Задача - к утру возобновить работу всего электротранспорта", - уточняется в сообщении.

Глава города Михаил Исаев поручил вести мониторинг мест подтопления и взять на особый контроль жилые дома и соцобъекты. "В связи с обильным выпадением осадков в областном центре поручаю первому заместителю Дмитрию Алексееву собрать экстренное оперативное совещание, поставить на мониторинг места подтопления, приступить к немедленной ликвидации последствий. На особый контроль взять состояние кровель жилых домов и социальных объектов", - приводятся слова Исаева в сообщении.