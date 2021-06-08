Сыну рэпера Картрайта в Петербурге назначили временного опекуна

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Муниципальные власти в Санкт-Петербурге назначили временного опекуна малолетнему ребенку погибшего рэпера Энди Картрайта. Об этом во вторник журналистам сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам ребенка в Петербурге Анны Митяниной.

Ранее Смольнинский районный суд Петербурга отменил решение муниципальных чиновников о помещении ребенка Картрайта в детдом и обязал их рассмотреть вопрос об опеке над мальчиком. Иск к муниципалитету Смольнинское и муниципальному округу подавали супруга рэпера Марина Кохал, которая находится в СИЗО по обвинению в убийстве артиста, и Надежда Авдеева - супруга одного из адвокатов Кохал Юрия Авдеева.

"На сегодня аппарат уполномоченного по правам ребенка обладает информацией о вынесении постановления администрацией МО Смольнинское <...> об установлении предварительной опеки над несовершеннолетним по делу рэпера Картрайта. Постановлением установлена предварительная опека над [ребенком] и назначение ему временного опекуна", - говорится в сообщении.

Как сообщил ТАСС адвокат Авдеев, опекуном ребенка назначена его супруга Надежда. Он также отметил, что они уже забрали ребенка из детского дома.

Расчлененное тело Энди Картрайта (настоящее имя - Александр Юшко) нашли в квартире в Петербурге в конце июля 2020 года, было возбуждено уголовное дело об убийстве. Обвинение по делу предъявлено вдове рэпера Кохал, после задержания она была помещена в СИЗО, суд неоднократно продлевал ей срок содержания в изоляторе. Эксперты до сих пор не установили точную причину смерти артиста. При этом в ходе психиатрической экспертизы вдова рэпера признана вменяемой.

После задержания и ареста Кохал ребенка направили в соцучреждение. Авдеев сообщал ТАСС, что его жена хотела оформить опеку над ребенком, однако мунципалитет отказал, сославшись на условия жизни защитника. В середине мая суд также признал незаконным отказ властей в опеке над ребенком артиста.