СМИ: полиция провела обыск в доме напавшего на президента Франции

ПАРИЖ, 8 июня. /ТАСС/. Французские полицейские провели обыск в доме напавшего на президента Франции Эмманюэля Макрона во время его визита в департамент Дром. Об этом во вторник сообщил телеканал BFM.

"В доме подозреваемого, который в настоящее время находится под стражей из-за умышленного проявления насилия в адрес лица, наделенного властью, прошел обыск", - сообщил телеканал.

Приятель подозреваемого в эфире BFM отметил, что очень удивлен таким поступком своего знакомого. "Если бы мне сказали, что Дамьен может ударить президента, я бы ответил, что это неправда", - отметил он, добавив, что его друг - "спокойный человек".

Об инциденте

На видеозаписи, получившей распространение в соцсетях, видно, что Макрон во время поездки в департамент Дром на юго-востоке страны подошел к группе местных жителей, стоявших за низким ограждением, и начал о чем-то с ними говорить, взяв одного мужчину за руку. В этот момент мужчина что-то сказал ему в ответ и сильно ударил по лицу. Охрана оперативно отреагировала, оттеснив главу государства и повалив на землю нападавшего.

После случившегося полиция задержала двух жителей департамента в возрасте 28 лет.

Это не первое подобное нападение на главу государства во Франции. В 2011 году один из участников встречи с президентом Николя Саркози ухватил главу государства за воротник пиджака, когда тот шел мимо металлического заграждения вдоль толпы. Нападавший получил полгода тюрьмы условно.