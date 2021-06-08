Еще один экс-офицер Росгвардии этапирован в Москву по делу о злоупотреблении полномочиями

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Следователи этапировали для проведения следственных действий в Москву из Чукотки еще одного фигуранта уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями, возбужденного в отношении начальника отдела техполитики и инноваций в охранной деятельности полиции ГУВО Росгвардии Сергея Воробьева. Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, в столицу переведен экс-начальник отдела вневедомственной охраны войск нацгвардии России по Чукотскому автономному округу Константин Дружинин.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлен еще один фигурант дела о злоупотреблении полномочиями - Константин Викторович Дружинин, занимавший ранее должность начальника ФГКУ "ОВО ВНГ России по Чукотскому автономному округу". Его задержали, предъявили обвинение и этапировали в Москву, где столичный суд избрал ему арест", - рассказал собеседник агентства. В момент задержания Дружинин занимал должность замгендиректора ООО ЧОП "Рубеж"

Как рассказали ТАСС в пресс-службе Басманного суда Москвы, в отношении бывшего росгвардейца во вторник избрана мера пресечения в виде заключения под стражей на срок до 7 августа.

Ранее Басманный суд до 25 июля отправил в СИЗО начальника отдела формирования единой технической политики и реализации инновационных технологий в охранной деятельности подразделений полиции ГУВО Росгвардии Воробьева, который обвиняется в подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями. Аналогичное решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу принято было также в отношении его заместителя Александра Швецова.

Кроме того, на прошлой неделе были установлены и задержаны Андрей Черный - начальник Анадырского ОВО, филиала ФГКУ "ОВО ВНГ России по Чукотскому автономному округу", Иван Будурович - начальник отдела организации охраны объектов, подлежащих обязательной охране ФГКУ "УВО ВНГ России по Республике Саха (Якутия)" и Роман Харитонов - начальник ОВО по Булунскому району ФГКУ "УВО ВНГ России по Республике Саха (Якутия)". Они также были этапированы из Якутии и Чукотки в Москву для проведения с ними следственных действий, всем троим предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями лицом, занимающим государственную должность, повлекшее тяжкие последствия"). Офицеры Росгвардии арестованы до 30 июля.

Как сообщал ТАСС официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин, оперативники ведомства выясняют все обстоятельства дела, взаимодействуя со следствием. Официальными комментариями органов следствия ТАСС пока не располагает.