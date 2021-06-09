В регионах тушат лесные пожары на площади более 34 тыс. га

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Специалисты за сутки ликвидировали 51 лесной пожар на площади 1 813 га в регионах РФ, ведутся работы по тушению возгораний на площади более 34 тыс. га, сообщила в среду пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки в России ликвидирован 51 лесной пожар на площади 1 813 га. На 00:00 мск 09.06.2021 на территории Российской Федерации действовали 76 лесных пожаров на площади 34 174 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Красноярском крае, где действует три пожара на площади 12 509 га. Наибольшее число пожаров, 28 на площади 9 950 га, действует в Якутии. В Иркутской области зафиксированы семь пожаров на площади 8 109 га, в Свердловской области - пять пожаров на площади 1 453 га, в Тюменской области - 16 пожаров на площади 1 225 га. Кроме того, пожары зафиксированы в Омской и Мурманской областях, Хабаровском крае, Забайкалье, Приамурье, Кировской области, Республике Коми, Пермском и Алтайском краях, Ямало-Ненецком автономном округе.

На тушении задействованы 3 872 человека, 534 единицы техники, 68 воздушных судов следят за обстановкой, еще 20 помогают тушить огонь.

Пожароопасный сезон открыт в 82 субъектах РФ, режим ЧС введен в 4 субъектах РФ, особый противопожарный режим действует в 47 субъектах РФ.