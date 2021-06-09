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Троих жителей Приамурья подозревают в организации подпольного казино

В ходе обысков у задержанных изъяли игровое оборудование и деньги

БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 июня. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении троих жителей города Зея в Амурской области, подозреваемых в организации подпольного казино, сообщает в среду пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело в отношении троих граждан, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ ("Организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенные организованной группой"), - говорится в сообщении.

Установлено, что трое жителей Зеи в составе организованной группы без образования юрлица в нежилом помещении организовали и проводили азартные игры. При этом использовали компьютеры и программное обеспечение, установка и распространение которого на территории страны запрещено.

В ходе обысков в рамках уголовного дела у задержанных изъято игровое оборудование и деньги. Обстоятельства преступления устанавливаются.

Максимальное наказание, предусмотренное статьей - штраф в размере до 1,5 млн рублей, а также лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.

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