Жители села Ваеги на Чукотке начали покидать свои дома из-за паводка

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Более 20 человек, в том числе и дети, покинули подтопленные дома в селе Ваеги на Чукотке. Они размещены в пункте временного размещения (ПВР), у родных и знакомых, сообщили ТАСС в пресс-службе окружного управления МЧС России по Чукотскому АО.

"В ПВР в селе Ваеги находятся восемь человек, в том числе двое детей, еще 17 расположились у родственников и знакомых. В настоящий момент уровень воды в реке Майн составляет 1 085 см (плюс 16 см за сутки), подтоплены 24 дома и 59 придомовых территорий", - сказали в пресс-службе ведомства.

На реке Анадырь, в соседнем селе Марково уровень составил 515 см (+15 см за сутки). В зону подтопления попали 18 жилых домов, дорога от села Марково до взлетно-посадочной полосы, а также сама взлетно-посадочная полоса.

Ваеги - национальное село в Анадырском районе Чукотского автономного округа России, в нем проживают около 400 человек. Населенный пункт практически ежегодно оказывается в зоне подтопления из-за половодья на ближайших реках.

Марково - село в Анадырском муниципальном районе Чукотки. В нем проживают около 600 человек.