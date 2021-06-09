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В Бичурском районе Бурятии ввели режим повышенной готовности из-за паводка

После сильных дождей оказались подтоплены придомовые территории жилых домов на четырех улицах

УЛАН-УДЭ, 9 июня. /ТАСС/. Администрация Бичурского района Бурятии ввела на территории муниципального образования режим повышенной готовности из-за подтоплений после сильных дождей. Об этом сообщила в среду пресс-служба республиканского ГУ МЧС.

"В результате обильного выпадения осадков произошел подъем уровня воды в реке Бичура, оказались подтоплены придомовые территории жилых домов на четырех улицах. На территории Бичурского района введен режим функционирования "повышенная готовность", - говорится в сообщении.

Для ликвидации последствий подтопления задействовано 19 единиц техники. На месте работает оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона. Подготовлен пункт временного размещения.

Ранее режим повышенной готовности из-за паводка был введен в Улан-Удэ. В пригороде вышла из берегов река Тулунжа. В столице Бурятии подготовлено 29 пунктов временного размещения.

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