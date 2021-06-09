СК начал проверку после пожара в реанимации в Рязани

ТАСС, 9 июня. Региональное следственное управление СК России организовало проверку по факту пожара в Областной клинической больнице имени Н. А. Семашко в Рязани. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Организована проверка. Следователи выехали на место происшествия", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий сообщил ТАСС, что среди пострадавших при пожаре в больнице Рязани нет пациентов в крайне тяжелом состоянии. "Там нет крайне тяжелых пациентов", - сказал он. В свою очередь в оперативном штабе региона ТАСС уточнили, что среди пострадавших находится медсестра. По данным источника ТАСС в оперативных служба региона, она в тяжелом состоянии. "Она в крайне тяжелом состоянии", - сказал источник ТАСС.

При этом источник в экстренных службах региона добавил, что среди пострадавших есть люди в тяжелом состоянии. "Пострадавшие есть тяжелые, средней тяжести, есть удовлетворительные. В основном у них ожоговые травмы. Пострадавшая при пожаре медсестра находится в тяжелом состоянии", - сообщил ТАСС собеседник агентства. Как пояснили ТАСС в приемном покое ОКБ Рязани, куда перевели пострадавших из ОКБ им. Семашко, они находятся в ожоговом отделении.

При пожаре в Областной клинической больнице имени Н. А. Семашко в Рязани, по информации МЧС три человека погибли, восемь госпитализированы. По предварительной информации, пожар в среду утром произошел реанимационном отделении. По информации местной Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС), погибшие находились в реанимационном отделении из-за осложнений после заражения коронавирусом.

По данным властей, пожарные подразделения работали по повышенному рангу. В 04:04 пожар был локализован на площади около 15 кв. м, а в 04:19 - полностью ликвидирован. Всего в ликвидации пожара и его последствий участвовало 60 человек, 19 единиц техники, в том числе от МЧС России 45 человек, 14 единиц техники. Причина пожара и ущерб уточняется.