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Пожар в реанимации в Рязани
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В экстренных службах назвали возможную причину пожара в реанимации в Рязани

По словам собеседника агентства, причиной могло стать замыкание в работе медицинского оборудования

ТАСС, 9 июня. Замыкание в работе медицинского оборудования могло стать причиной пожара в реанимации в рязанской больнице им. Семашко. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах региона.

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"На данный момент рассматриваются несколько версий пожара, среди них замыкание в работе оборудования, проводка. Очаг, предварительно, находился в одной из палат", - сказал источник.

Собеседник агентства в экстренных службах сообщил ТАСС, что все системы противопожарной защиты при пожаре в реанимационном отделении сработали. 

"В момент пожара все системы противопожарной защиты сработали. Тушение пожара осложнено было задымлением", - сказал собеседник агентства.

При пожаре в Областной клинической больнице имени Н. А. Семашко в Рязани, по информации МЧС, три человека погибли, восемь госпитализированы. По предварительной информации, пожар в среду утром произошел в реанимационном отделении. По информации местной Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС), погибшие находились в реанимационном отделении из-за осложнений после заражения коронавирусом.

 

Теги
РоссияРязанская область
Пожар в реанимации в Рязани
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