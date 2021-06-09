В экстренных службах назвали возможную причину пожара в реанимации в Рязани

ТАСС, 9 июня. Замыкание в работе медицинского оборудования могло стать причиной пожара в реанимации в рязанской больнице им. Семашко. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах региона.

"На данный момент рассматриваются несколько версий пожара, среди них замыкание в работе оборудования, проводка. Очаг, предварительно, находился в одной из палат", - сказал источник.

Собеседник агентства в экстренных службах сообщил ТАСС, что все системы противопожарной защиты при пожаре в реанимационном отделении сработали.

"В момент пожара все системы противопожарной защиты сработали. Тушение пожара осложнено было задымлением", - сказал собеседник агентства.

При пожаре в Областной клинической больнице имени Н. А. Семашко в Рязани, по информации МЧС, три человека погибли, восемь госпитализированы. По предварительной информации, пожар в среду утром произошел в реанимационном отделении. По информации местной Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС), погибшие находились в реанимационном отделении из-за осложнений после заражения коронавирусом.