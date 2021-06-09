В Приамурье с 10 июня частично будет снят особый противопожарный режим

БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 июня. /ТАСС/. Особый противопожарный режим будет снят в Амурской области, кроме северных ее районов, в четверг, 10 июня. Об этом в среду в своем Instagram сообщил губернатор области Василий Орлов.

"С 10 июня снимаем особый противопожарный режим в области, за исключением Магдагачинского, Сковородинского, Тындинского, Зейского, Селемджинского районов, города Тында и города Зея", - говорится в сообщении. Пожароопасный сезон начался 23 марта - раньше, чем прогнозировалось. Причиной тому стала сухая и ветренная погоды.

По данным правительства Амурской области, с начала действия пожароопасного периода в регионе зарегистрированы 164 природных пожара на общей площади 67,9 тыс. га. Основной причиной опять были действия людей - неосторожное обращение с огнем и сельскохозяйственный пал сухой травы.

"Сейчас главам муниципалитетов поручено составить план на контролируемый осенний отжиг. Было много споров, когда их проводить. Еще раз повторюсь, весной их проводить нельзя - сложнее контролировать огонь и погодные условия не подходят. Мы заключили договор на поставку еще пяти пожарных автомобилей. Они будут распределены в густонаселенные районы области, а в Райчихинск поставим пожарную автолестницу", - добавил Орлов.

Амурская область входит в число регионов, которые каждый год страдают от лесных пожаров, - 27 млн га ее площади занимают леса со средним и высоким классами пожарной опасности. В 2020 году в Приамурье произошло более 580 природных пожаров, их общая площадь превысила 172 тыс. га.