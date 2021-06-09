Уровень Енисея в районе Кызыла упал на 48 см

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Уровень воды в Енисее в районе тувинской столицы упал на 48 см, в Малом Енисее - на 90 см, сообщила в среду мэрия Кызыла на своей странице "ВКонтакте".

"По состоянию на 8 часов (04:00 мск) уровень воды за сутки снизился: Большой Енисей - на 48 см и составляет сейчас 610 см при критической отметке 590 см, Малый Енисей - на 90 см и составляет сейчас 460 см при критической отметке 435 см", - сообщили в мэрии.

Критический уровень в реках был превышен в понедельник. Было подтоплено несколько дачных обществ в Кызыле и в Кызыльском районе. По данным на вечер вторника, 93 человека, в том числе 51 ребенок, были размещены в пунктах временного размещения (ПВР) из-за паводка.

В Кызыле действует режим ЧС.