Все отделения больницы в Рязани работают, кроме пострадавшего от пожара

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Все отделения больницы им. Семашко в Рязани, где погибли три человека, работают в нормальном режиме, за исключением отделения, пострадавшего от пожара. Об этом сообщили ТАСС в приемном покое Областной клинической больницы имени Н. А. Семашко.

"Инфекционное работает, ЛОР работает, глазное работает - все отделения функционируют, кроме пострадавшего от пожара", - сказал собеседник агентства.

При пожаре в Областной клинической больнице имени Н. А. Семашко в Рязани, по информации МЧС, три человека погибли, восемь госпитализированы. По предварительной информации, пожар в среду утром произошел в реанимационном отделении. По информации местной Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС), погибшие находились в реанимационном отделении из-за осложнений после заражения коронавирусом.

По данным властей, пожарные подразделения работали по повышенному рангу. В 04:04 пожар был локализован на площади около 15 кв. метров, а в 04:19 полностью ликвидирован. Всего в ликвидации пожара и его последствий участвуют 60 человек, 19 единиц техники, в том числе от МЧС России 45 человек, 14 единиц техники. Причина пожара и ущерб уточняется.