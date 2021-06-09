Подростка, на которого упал мужчина с моста в Новосибирске, отпустили из больницы

НОВОСИБИРСК, 9 июня. /ТАСС/. Подросток, на которого упал мужчина с автомобильного моста через Обь в Новосибирске, отпущен из больницы. Госпитализация не потребовалась, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава.

"Главный врач говорит, пациента осмотрели, госпитализация не потребовалась", - сказала собеседница агентства.

Как сообщала ТАСС ранее главный врач станции скорой помощи Ирина Большакова, во вторник, 8 июня, в Новосибирске на подростка упал с моста 35-летний мужчина, погибший на месте. Подросток был доставлен в больницу с сотрясением головного мозга, травмой ключицы и позвоночника.