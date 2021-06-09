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Пожар в реанимационном отделении больницы в Рязани. Главное
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Пожар в реанимационном отделении больницы в Рязани. Главное

© Валерий Шарифулин/ТАСС, архив

Пожар произошел в ночь на среду в рязанской Областной клинической больнице имени Н. А. Семашко. По последним данным, погибли три человека, еще восемь пострадали.

Что произошло

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  • Сообщение о пожаре поступило в 03:36 мск. В 04:04 мск возгорание было локализовано, а в 04:19 мск - полностью ликвидировано. Его площадь составила около 15 кв. м.
  • Инцидент произошел в реанимационном отделении клиники, где, по информации местной Единой дежурной диспетчерской службы, находились пациенты с коронавирусной инфекцией.
  • В тушении участвовали 60 человек и 19 единиц техники, в том числе 45 человек и 14 единиц - от МЧС.
  • Официально причины произошедшего пока не назывались. Источник ТАСС в экстренных службах региона сообщил, что рассматриваются несколько версий, в том числе замыкание проводки или оборудования.
  • По данным источника ТАСС, все системы противопожарной защиты в больнице сработали.

Погибшие и пострадавшие

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  • Три человека погибли, восемь спасенных были госпитализированы, сообщили в пресс-службе МЧС России. Еще 35 человек эвакуировали.
  • По словам министра здравоохранения Рязанской области Андрея Прилуцкого, среди пострадавших при пожаре нет "крайне тяжелых пациентов".
  • Источник ТАСС рассказал, что часть пострадавших находится в тяжелом состоянии, в том числе медсестра, у которой диагностированы ожоги 75% поверхности тела, другие - в состоянии средней степени тяжести или удовлетворительном.
  • Пострадавших перевели в ожоговое отделение ОКБ Рязани.

Реакция

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  • Управление Следственного комитета по Рязанской области организовало проверку по факту пожара в клинике.
  • В Рязань по поручению главы МЧС Евгения Зиничева "для оказания помощи территориальному органу" направлена рабочая группа центрального аппарата ведомства.
  • На месте происшествия работает врио начальника Главного управления МЧС России по Рязанской области полковник внутренней службы Александр Савуков, заместитель председателя регионального правительства Роман Петряев, министр здравоохранения Андрей Прилуцкий.
  • В клинике им. Семашко сообщили, что в нормальном режиме работают все отделения, кроме пострадавшего от пожара.

 

Теги
РоссияРязанская область
Пожар в реанимации в Рязани
Десять медиков и 36 пациентов находились в отделении больницы в Рязани в момент пожара
Пациенты переведены в изолированное отделение
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