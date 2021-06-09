Пожар в реанимационном отделении больницы в Рязани. Главное

Пожар произошел в ночь на среду в рязанской Областной клинической больнице имени Н. А. Семашко. По последним данным, погибли три человека, еще восемь пострадали.
Что произошло
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- Сообщение о пожаре поступило в 03:36 мск. В 04:04 мск возгорание было локализовано, а в 04:19 мск - полностью ликвидировано. Его площадь составила около 15 кв. м.
- Инцидент произошел в реанимационном отделении клиники, где, по информации местной Единой дежурной диспетчерской службы, находились пациенты с коронавирусной инфекцией.
- В тушении участвовали 60 человек и 19 единиц техники, в том числе 45 человек и 14 единиц - от МЧС.
- Официально причины произошедшего пока не назывались. Источник ТАСС в экстренных службах региона сообщил, что рассматриваются несколько версий, в том числе замыкание проводки или оборудования.
- По данным источника ТАСС, все системы противопожарной защиты в больнице сработали.
Погибшие и пострадавшие
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- Три человека погибли, восемь спасенных были госпитализированы, сообщили в пресс-службе МЧС России. Еще 35 человек эвакуировали.
- По словам министра здравоохранения Рязанской области Андрея Прилуцкого, среди пострадавших при пожаре нет "крайне тяжелых пациентов".
- Источник ТАСС рассказал, что часть пострадавших находится в тяжелом состоянии, в том числе медсестра, у которой диагностированы ожоги 75% поверхности тела, другие - в состоянии средней степени тяжести или удовлетворительном.
- Пострадавших перевели в ожоговое отделение ОКБ Рязани.
Реакция
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- Управление Следственного комитета по Рязанской области организовало проверку по факту пожара в клинике.
- В Рязань по поручению главы МЧС Евгения Зиничева "для оказания помощи территориальному органу" направлена рабочая группа центрального аппарата ведомства.
- На месте происшествия работает врио начальника Главного управления МЧС России по Рязанской области полковник внутренней службы Александр Савуков, заместитель председателя регионального правительства Роман Петряев, министр здравоохранения Андрей Прилуцкий.
- В клинике им. Семашко сообщили, что в нормальном режиме работают все отделения, кроме пострадавшего от пожара.