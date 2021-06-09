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Пожар в реанимации в Рязани
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Источник: у пострадавшей при пожаре в Рязани медсестры 75% ожогов тела

Женщина была свидетелем начала пожара, но опросить ее пока нет возможности

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Медсестра, пострадавшая при пожаре в реанимации больницы имени Н. А. Семашко в Рязани, получила 75% ожогов тела. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в экстренных службах.

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"У пострадавшей в результате пожара медсестры сильные ожоги тела, поражено 75%. Она была свидетелем начала пожара, но опросить ее нет возможности. Женщина находится в тяжелом состоянии", - сказал собеседник агентства.

Пожар в больнице имени Н. А. Семашко начался ночью в среду. Загорание произошло в реанимационном отделении, площадь составила 15 кв. метров. В данный момент пожар потушен. По данным МЧС, в результате пожара погибли три человека, восемь госпитализированы, еще 35 эвакуированы.

Источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что все системы противопожарной защиты при пожаре сработали.

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Россия
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