Десять медиков и 36 пациентов находились в отделении больницы в Рязани в момент пожара

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Тридцать шесть пациентов находились в момент пожара в коронавирусной реанимации Областной клинической больницы им. Н. А. Семашко в Рязани. Об этом ТАСС в среду сообщил министр здравоохранения региона Андрей Прилуцкий.

"Всего [в отделении] было 36 пациентов и 10 человек медицинского персонала. <...> [Те, кто не пострадал,] не представляют никакой угрозы для окружающих, они переведены в изолированное отделение", - сообщил ТАСС министр здравоохранения региона Андрей Прилуцкий.

При пожаре в Областной клинической больнице имени Н. А. Семашко в Рязани, по информации МЧС, три человека погибли, восемь госпитализированы. Среди пострадавших - медсестра, получившая 75% ожогов тела. По предварительной информации, пожар в среду утром произошел в реанимационном отделении. По информации местной Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС), погибшие находились в реанимационном отделении из-за осложнений после заражения коронавирусом.

По данным властей, пожарные подразделения работали по повышенному рангу. В 04:04 пожар был локализован на площади около 15 кв. метров, а в 04:19 полностью ликвидирован. Всего в ликвидации пожара и его последствий участвуют 60 человек, 19 единиц техники, в том числе от МЧС России 45 человек, 14 единиц техники. Причина пожара и ущерб уточняется.