Прямой экономический ущерб Китая от стихийных бедствий в мае превысил $2 млрд

ШАНХАЙ, 9 июня. /ТАСС/. Различные стихийные бедствия нанесли Китаю прямой экономический ущерб в мае этого года на сумму свыше 14,8 млрд юаней (около $2,3 млрд). Такие данные содержатся в опубликованном в среду сообщении на сайте Министерства чрезвычайных ситуаций КНР.

За последний месяц негативные последствия удара стихии ощутили на себе более 16,3 млн жителей по всей стране, 44 человека погибли или считаются пропавшими без вести. Отдельные районы Китая в мае сильнее всего страдали от ураганных порывов ветра, землетрясений и наводнений. В ряде регионов зафиксированы засуха, пылевые и снежные бури, а также низкие температуры и лесные пожары.

За прошедший месяц экстренные службы были вынуждены эвакуировать из районов бедствия порядка 138 тыс. человек. В результате удара стихии было разрушено около 5 тыс. строений, еще порядка 240 тыс. получили различные повреждения.

В 2020 году, согласно официальным данным, стихийные бедствия нанесли Китаю прямой экономический ущерб на сумму более 370 млрд юаней (около $57,9 млрд), а также нарушили нормальную жизнь свыше 138 млн человек в разных районах страны. За прошедший год в результате стихийных бедствий в Китае погиб или пропал без вести 591 человек.