Лесной пожар подошел на 250 м к поселку в Томпонском районе Якутии

ТАСС, 9 июня. Пожарные и спасатели проводят работу по защите от лесного пожара села Хандыга Томпонского района Якутии, огонь находится в 250 м от населенного пункта. Об этом сообщается в среду на сайте правительства республики.

"Глава Томпонского района Яков Степанов в ходе заседания в режиме видео-конференц-связи сообщил, что лесной пожар находится от поселка Хандыга в 250 м. На тушение направлены дополнительные силы", - говорится в сообщении.

О возникновении пожара вблизи поселка в экстренных службах сообщили в минувший вторник. В ночь на среду на месте проводились работы: расширяли минерализованную полосу, прибывший вертолет "Полярных авиалиний" произвел 22 слива воды. В настоящее время на тушении работают 140 человек, планируется прибытие еще 20 сотрудников из Якутска, 19 десантников из Амурской области и 17 человек из Якутска в составе аэромобильной группы.

"Вылетел самолет Ан-24 с 20 бойцами службы спасения и государственной противопожарной службы. Аэромобильная группа МЧС в составе 18 человек на двух автомашинах "Камаз" прибудет в Хандыгу через два часа. Кроме того, в дороге находятся взрывники, которые везут специальную взрывчатку, она будет применена в самом крайнем случае для создания минерализованных полос", - отметили в пресс-службе регионального правительства.

По словам Степанова, в настоящее время в районе поселка поднимается ветер. Также глава района сообщил, что еще один пожар действует в 7 км от села Кескил, там в тушении задействованы местное население и сотрудники "Авиалесоохраны". "В междуречье речек Иморга и Томпо огнем повреждена опора электрических сетей, остаются без электроснабжения села Кескил, Крест-Хальджай, Ударник и Ары-Толон. На место повреждения опоры уже выехала ремонтная бригада РЭС", - сказал Степанов.