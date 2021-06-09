Губернатор поручил провести проверку всех больниц региона после ЧП в реанимации в Рязани

ТАСС, 9 июня. Губернатор Рязанской области Николай Любимов поручил провести проверку всех медучреждений региона после пожара в реанимации областной больницы имени Н. А. Семашко в Рязани, в результате которого погибли три человека, еще восемь пострадали. Об этом ТАСС в среду сообщил пресс-секретарь губернатора Денис Арапов.

"Николай Любимов поручил незамедлительно провести проверку всех медицинских учреждений на предмет соблюдения требований пожарной безопасности", - сообщил собеседник агентства.

Пожар в больнице имени Н. А. Семашко начался ночью в среду. Загорание произошло в реанимационном отделении, площадь составила 15 кв. метров, в настоящий момент пожар потушен. По данным МЧС, в результате случившегося погибли три человека, восемь госпитализированы, еще 35 эвакуированы.

По информации местной Единой дежурной диспетчерской службы, погибшие находились в реанимации из-за осложнений после заражения коронавирусом. Источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что все системы противопожарной защиты при пожаре сработали. Две медсестры до прибытия пожарных оперативно начали тушить возникший пожар в реанимации, в ходе чего одна из них сильно пострадала, у нее 75% ожогов тела.