Оперштаб подтвердил, что системы противопожарной защиты в Рязани сработали своевременно

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Все системы противопожарной защиты в областной клинической больнице имени Н. А. Семашко в Рязани, где в ночь на среду произошел пожар, сработали своевременно, сотрудники действовали оперативно и в соответствии с инструкциями. Об этом сообщили журналистам в оперштабе региона.

По данным МЧС России по Рязанской области, в ОКБ им. Семашко все системы противопожарной защиты при возгорании сработали своевременно. Персонал действовал оперативно и в соответствии с установленными требованиями. По уточненным данным, погибли три пациента, еще восемь человек пострадали, среди них две медсестры, которые участвовали в спасении людей", - говорится в сообщении.

При пожаре в Областной клинической больнице имени Н. А. Семашко в Рязани, по информации МЧС, три человека погибли, восемь госпитализированы. Среди пострадавших - медсестра, получившая 75% ожогов тела. По предварительной информации, пожар в среду утром произошел в реанимационном отделении. По информации местной Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС), погибшие находились в реанимационном отделении из-за осложнений после заражения коронавирусом.

Пациенты больницы размещены в других отделениях данного лечебного заведения, сообщили в региональном оперативном штабе региона.

"Пациенты больницы, эвакуированные при пожаре, размещены в других отделениях этого лечебного учреждения. Реанимация, где произошло возгорание, имеет две зоны: красную, где размещаются пациенты с COVID-19, и зеленую. Из восьми пострадавших четыре пациента из реанимации переведены в третий корпус больницы им. Семашко, две медсестры направлены в ОКБ, один пациент перевезен в ковидное отделение ОКБ, один пациент в городскую больницу №4", - сказал собеседник агентства.

По данным властей, пожарные подразделения работали по повышенному рангу. В 04:04 пожар был локализован на площади около 15 кв. м, а в 04:19 полностью ликвидирован. Всего в ликвидации пожара и его последствий участвуют 60 человек, 19 единиц техники, в том числе от МЧС России 45 человек, 14 единиц техники. Причина пожара и ущерб уточняется.