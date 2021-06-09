В Подмосковье стартовал процесс над генералом Милейко по делу о мошенничестве с квартирой

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Реутовский гарнизонный военный суд Московской области приступил к слушанию уголовного дела в отношении бывшего замдиректора Росгвардии Сергея Милейко, обвиняемого в мошенничестве при получении квартиры в доме в Балашихе, где его супруга, по данным следствия, открыла парикмахерскую. Как уточнили ТАСС в суде, вторым подсудимым по делу проходит бывший начальник квартирно-эксплуатационного отдела дивизии имени Дзержинского Кирилл Прокудин.

"Я преступление не совершал, с предъявленным обвинением не согласен. Виновным себя не признаю", - сказал генерал-лейтенант после оглашения военным прокурором Дмитрием Субботиным обвинительного заключения.

Милейко также отметил, что по поводу предъявленного обвинения выскажется после проведения судебного следствия. "Вину признаю частично", - заявил в свою очередь Прокудин.

После этого защита подсудимых заявила ходатайства о прекращении уголовного дела в связи с истечением срока давности с момента совершения вменяемого фигурантам преступления и возврате его в надзорное ведомство. Однако судья их отклонил, отметив, что учтет просьбы адвокатов в совещательной комнате после проведения судебного следствия.

Кроме того, суд по просьбе защитников привлек в качестве потерпевшей стороны Росимущество, в связи с чем заседание было отложено на 9 июня.

18 декабря прошлого года Московский гарнизонный военный суд удовлетворил ходатайство военных следователей и избрал Милейко меру пресечения в виде заключения под стражу. На предварительном слушании дела военный суд в подмосковном Реутове продлил генералу срок ареста на время процесса. Ущерб по делу составляет более 18,5 млн рублей.

Квартира под парикмахерскую

Экс-замдиректора Росгвардии является фигурантом двух уголовных дел. В рамках расследования первого дела в отношении Милейко военные следователи выяснили, что с 2011 по 2012 год супруга генерала незаконно получила по заниженной стоимости в Балашихе нежилое помещение, в котором открыла парикмахерскую. Как говорится в материалах дела, квартиры в этом доме получали семьи военнослужащих. Следствие и гособвинение настаивают, что помещение было оформлено благодаря сфальсифицированным документам на подставное лицо, после чего по заниженной стоимости продано родственнице Милейко.

Кроме Милейко и его супруги, в деле фигурируют давший признательные показания (но перед предъявлением обвинения в окончательной редакции отказавшийся от них) начальник квартирно-эксплуатационного отдела дивизии имени Дзержинского Кирилл Прокудин.

Генерал Милейко в своих показаниях во время допроса заявил, что мошеннических действий со спорным имуществом не совершал, а давший на него показания и заключивший сделку со следствием офицер таким образом хочет уйти от уголовной ответственности, так как в отношении него расследуется более десяти эпизодов хищения. Милейко настаивает, что в период инкриминируемого ему преступления он состоял уже в другой должности, которая не предусматривала подчиненности Прокудина генералу.

По данным источника ТАСС, к уголовному делу Милейко с квартирой подключилась военная контрразведка ФСБ, в отношении него было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, он был арестован. По словам официального представителя Росгвардии Валерия Грибакина, Милейко был уволен из ведомства летом 2019 года по итогам служебной проверки Главного управления собственной безопасности Росгвардии.