Подтопление жилых домов на юге Красноярского края ликвидировали

КРАСНОЯРСК, 9 июня. /ТАСС/. Подтопление жилых домов в селе Таяты Каратузского района Красноярского края ликвидировано. Об этом говорится в сообщении регионального главка МЧС.

"От воды за минувшие сутки освободились 10 домов в селе Таяты Каратузского района, на данный момент подтопленных жилых домов в крае нет", - сообщили в ведомстве, добавив, что будет работать комиссия по оценке ущерба.

Во вторник сообщалось, что в селе на юге края было подтоплено 10 жилых домов. Жильцы домов были заблаговременно эвакуированы.

Число подтопленных приусадебных участков сократилось на 41. Остаются подтопленными 496 участков в Каратузском, Минусинском, Ермаковском, Березовском, Емельяновском, Шушенском районах края и Красноярске. Ограничено движение на двух участках автодорог Каратузское - Старая Копь и Верхнеусинское - Нижнеусинское.