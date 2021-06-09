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Очаг пожара в реанимации рязанской больницы находился в аппарате ИВЛ

По словам источника ТАСС, речь идет об иностранном аппарате PRUNUS Boaray 5000D
© ГУ МЧС РФ по Рязанской области/ТАСС

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Специалисты установили, что очаг пожара в реанимации в Областной клинической больнице имени Н. А. Семашко в Рязани находился в аппарате искусственной вентиляции легких. Об этом ТАСС сообщили в среду в правоохранительных органах.

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Ранее в экстренных службах сообщили, что сейчас изучается одна из версий, что к пожару могло привести возгорание аппарата ИВЛ, ему предшествовала вспышка

"На данный момент подтверждается версия, что пожар начался с аппарата ИВЛ, там находился очаг пожара", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что, по предварительной информации, это аппарат иностранного производства PRUNUS Boaray 5000D. "Первопричина пожара еще будет устанавливаться, пока о ней говорить преждевременно. Это могла быть перегрузка, неисправность, короткое замыкание и даже неправильная эксплуатация", - пояснили в правоохранительных органах.

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