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На севере Индии семнадцать человек погибли в ДТП

Еще пять получили ранения

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 июня. /ТАСС/. По меньшей мере 17 человек погибли и пять получили ранения в результате столкновения автобуса и автопогрузчика в индийском северном штате Уттар-Прадеш. Об этом в среду сообщает агентство PTI со ссылкой на местную полицию.

По ее данным, во вторник вечером в районе населенного пункта Кисан Нагар скоростной автобус врезался в автопогрузчик. От удара автопогрузчик и автобус перевернулись. Семнадцать пассажиров автобуса скончались на месте.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования в связи с гибелью людей в этом ДТП и дал распоряжение предоставить материальную помощь семьям погибших и пострадавшим в инциденте.

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